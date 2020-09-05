تحرير 12 محضرا وتشميع مخزن لبيع أسمدة زراعية بالمنيا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لضبط الأسعار والمرور علي الأسواق العامة والمحلات التجارية والمخابز، لضبط أي نشاط مخالف حفاظا علي صحة المواطنين، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والبيئة والتموين والصحة والطب البيطري.

وأسفرت الحمله التي أشرف عليها العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، عن تحرير 12 محضر مخالفات متنوعة عبارة عن 4 محاضر عدم وجود شهادات صحية و5 محاضر عدم وجود سجل بيئي، و3محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص.

كما تم تشميع مخزن مؤجر لبيع أسمدة زراعية ومخصبات بشونة أحد البنوك بمعرفة شرطة البيئة وذلك لعدم وجود ترخيص وتم التحفظ على جميع محتوياته ومنها: 1560 شيكارة فوسفات زنة 20 كيلو للشيكارة و504 شيكارة كبريت مغذي، 440 شيكارة علف وتسمين دواجن.

وعلى جانب اخر حررت مديرية التموين بالمنيا، 39 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، وذلك لأحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس.

من جانبه أوضح محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات اسفرت عن تحرير 39 مخالفة تمويني منها 28 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – اختراق لماكينة الخبز) و11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات مجهولة المصدر – تجار تموينين – قضايا تموينية أخرى متنوعة).

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