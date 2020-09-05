توفير الأدوية والاستفسارات.. هكذا تابعت الحكومة بروتوكول علاج كورونا بالمنزل

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:55 م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ياسمين مبروك
Advertisements

تبذل الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قصاري جهدها، لمتابعة بروتوكولات علاج فيروس كورونا في المنزل، بتوفير الأدوية اللازمة والاستفسارات.

متابعة بروتوكولات علاج كورونا
يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، توفير الأدوية المطلوبة ضمن البروتوكولات المحددة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

توفير الأدوية
وسعت الحكومة، لتوفير 1.757.938 عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و72.344 زجاجة شراب من نفس العقار، فيما تم تدبير 2.981.338 عبوةمن دواء "باراسيتامول" أقراص،  و1.505.000 شريط "زنك" أقراص، فضلا عن توفير 2.512.280 شريط "فيتامين سى" أقراص. 

 وأكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، أنه تم توفيرها لسد احتياجات السوق المحلي لمرضى كورونا، لافتا إلى أن هذه الأدوية كافية، ولا حاجة للتهافت على تخزين وشراء الأدوية من قبل المواطنين، وهيئة الدواء المصرية تتولى توفير الأدوية المطلوبة أولا بأول لمن يحتاجها.

استسفارات المرضى
كما وجَّه رئيس الوزراء، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لاستقبال اتصالات وشكاوى واستغاثات مصابي كورونا.

وطالب، بالاستجابة للشكاوى والبلاغات والاستغاثات المرتبطة بالنواحي الطبية خلال شهر أغسطس، باستمرار التنسيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة، خاصة في ظل عودة أعداد المصابين للارتفاع.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا توفير الادويه بروتوكول العلاج ادويه كورونا اخر الاخبار

أخبار تهمك

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الفرصة الأخيرة.. الخطيب يهدد كهربا بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يقترب من نجم هولندا

منذ حوالي 4 ساعات

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

منذ ساعة الا ربع

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ ساعتين و 16 دقيقة

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ حوالي 14 ساعة

موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ يوم

سبب تعثر مفاوضات نجم الأهلي مع أحد أندية أوروبا

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

خلال مايو.. الحكومة تستقبل 15 ألف شكوى بشأن النواحي الطبية

لتقوية المناعة.. ما هو بديل الزنك؟

بأوامر رئاسية.. 5 تحركات لتوفير أدوية كورونا

رئيس الوزراء يزف بشرى للمصريين بشأن أدوية فيروس كورونا

بعد قلق المصريين.. الحكومة تعلن قائمة بأدوية كورونا المتوفرة

17 تجربة سريرية.. تعرف على عدد لقاحات كورونا في مصر والجرعات المتوفرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:36 ص

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

11:25 ص

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

01:08 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

10:15 ص

سبب تعثر مفاوضات نجم الأهلي مع أحد أندية أوروبا

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب