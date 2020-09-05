تجديد حبس محمد وزيري بتهمة النصب على هيفاء وهبي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس محمد وزيري مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامه بالنصب.





وألقت الشرطة، القبض على الملحن محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.



