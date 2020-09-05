تجديد حبس محمد وزيري بتهمة النصب على هيفاء وهبي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس محمد وزيري مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامه بالنصب.

وألقت الشرطة، القبض على الملحن محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

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