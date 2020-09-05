موعد مباراة البرتغال ضد كرواتيا في دوري أمم أوروبا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب "دراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية، اليوم السبت، لقاء منتخب البرتغال ضد ضيفه منتخب كرواتيا، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لمباريات المستوى الأول من بطولة دوري أمم أوروبا.


ويسعى المنتخب البرتغالي لتحقيق نتيجة جيدة في مستهل بداية مشواره في الدفاع عن لقبه، ولكنه سيصطدم بالمنتخب الكرواتي، وصيف بطولة كأس العالم 2018.


ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش.


وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN Sports ويديرها تحكيمياً الحكم الإيطالي دافيدي ماسا.

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