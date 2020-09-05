الشئون الإسلامية: الإخوان سرقوا النجف الأثري بمسجد الحسين لحساب تركيا (فيديو)

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن جماعة الإخوان في فترة حكمهم قامت بسرقة النجف الآثري الموجود بمسجد الإمام الحسين لحساب شركة تركية.

وأشار "هندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن النجف الذي تم سرقته كان إهداء من الخديو إسماعيل وبعض أفراد أسرة محمد علي، مؤكدا أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قامت بدور كبير في تطوير المساجد الموجودة، وبناء مساجد أخرى جديدة.

وقال إن مال الوقف زاد خلال السبع سنوات الماضية أكثر من الضعف، حيث وصل ريع الوقف إلى مليار و400 مليون جنيه، منوها بأن جماعة الإخوان كانوا يريدون خلال فترة حكمهم بيع مال الوقف من خلال مشروع مشبوه يطلق عليه "الصكوك".

بثت قناة "Extra News" الفضائية، مقطع فيديو عن إعمار المساجد في مصر، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال التقرير، إن القاهرة عرفت بمدينة الألف مئذنة، لكثرة مساجدها، ومصر الآن يقال عنها بلد مئات الآلاف من المآذن، حيث بلغ عدد المساجد فيها 137 ألف و465 مسجدا.

وأشار إلى أنه منذ الفتح الإسلامي، وحتى قبيل ثورة يوليو كان عدد المساجد في مصر لا يتخطى نحو 11 ألف مسجد، بنيت على مدار 1310 سنين، بمعدل 8 مساجد في العام.

وأوضح، أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي الدولة اهتماما كبيرا بإعمار المساجد، حيث بني 1200 مسجد في المدن الجديدة فقط، بمعدل مسجد كل يومين على أحدث الطرز المعمارية.

ولفت إلى أن اهتمام الدولة طال أيضا تطوير وإعمار المساجد القديمة، حيث أنفقت الوزارة أكثر من 6 مليارات جنيه، على تطويرها، بالإضافة 3 مليارات من الجهود الذاتية، وافتتحت 1170 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المساجد في مصر المساجد الجديدة الفجر الشئون الإسلامية الإخوان أخبار مصر

أخبار تهمك

مفاجأة في التشكيل المتوقع للزملك أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يقترب من نجم هولندا

منذ ساعتين

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ يوم

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

منذ حوالي 3 ساعات

موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ أقل من ساعة

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الفرصة الأخيرة.. الخطيب يهدد كهربا بالرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر يونايتد يتحرك لضم سانشو

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

الأوقاف: الرئيس السيسي يرعى مال والوقف ويعتبره خط أحمر

بعد توجيهات "السيسي".. خطة الحكومة الكاملة لتطوير "منطقة الحسين"‎

"من الكريستال".. تعرف على أكبر المساجد وأجملها بالعالم

البرلمان يتابع خطة الحكومة حول تطوير المساجد الأثرية

الأعلى للشئون الإسلامية: شركة تركية في عهد الإخوان سرقت محتويات مسجد الحسين (فيديو)

هندي: جماعة الإخوان باعت 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين للمخابرات التركية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 ص

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

11:36 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

10:15 ص

موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

11:20 ص

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

08:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب