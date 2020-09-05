الشئون الإسلامية: الإخوان سرقوا النجف الأثري بمسجد الحسين لحساب تركيا (فيديو)

كشف عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن جماعة الإخوان في فترة حكمهم قامت بسرقة النجف الآثري الموجود بمسجد الإمام الحسين لحساب شركة تركية.





وأشار "هندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن النجف الذي تم سرقته كان إهداء من الخديو إسماعيل وبعض أفراد أسرة محمد علي، مؤكدا أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قامت بدور كبير في تطوير المساجد الموجودة، وبناء مساجد أخرى جديدة.





وقال إن مال الوقف زاد خلال السبع سنوات الماضية أكثر من الضعف، حيث وصل ريع الوقف إلى مليار و400 مليون جنيه، منوها بأن جماعة الإخوان كانوا يريدون خلال فترة حكمهم بيع مال الوقف من خلال مشروع مشبوه يطلق عليه "الصكوك".





بثت قناة "Extra News" الفضائية، مقطع فيديو عن إعمار المساجد في مصر، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وقال التقرير، إن القاهرة عرفت بمدينة الألف مئذنة، لكثرة مساجدها، ومصر الآن يقال عنها بلد مئات الآلاف من المآذن، حيث بلغ عدد المساجد فيها 137 ألف و465 مسجدا.





وأشار إلى أنه منذ الفتح الإسلامي، وحتى قبيل ثورة يوليو كان عدد المساجد في مصر لا يتخطى نحو 11 ألف مسجد، بنيت على مدار 1310 سنين، بمعدل 8 مساجد في العام.





وأوضح، أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي الدولة اهتماما كبيرا بإعمار المساجد، حيث بني 1200 مسجد في المدن الجديدة فقط، بمعدل مسجد كل يومين على أحدث الطرز المعمارية.



