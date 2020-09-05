الجيش اللبناني يوقف خلية إرهابية كانت بصدد تنفيذ هجمات إرهابية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:40 ص
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
وكالات
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، توقيف خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، كانت بصدد تنفيذ هجمات في لبنان، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وأصدر الجيش اللبناني، بيانًا قال فيه: "تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني، وأظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون التي وقعت بتاريخ 21 /8 /2020".

 

وأضاف الجيش اللبناني، أنه "تم توقيف عناصر الخلية الإرهابية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع في تواريخ مختلفة، وتبين أن هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تم ضبطها، ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة".

 

وكانت قيادة الجيش اللبناني، أكدت أن "استئصال هذه الخلية يأتي ضمن إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها".

 

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