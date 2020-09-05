تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوزبكستان

رصد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة في أوزبكستان، اليوم السبت، 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 43169.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن وزارة الصحة في أوزبكستان، أنه "وفقا للموقف القائم، بلغ عدد الحالات المسجلة للإصابة بالفيروس التاجي في أوزبكستان 43169 حالة، وتم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفيات إلى 341 حالة".

وكان عدد المتعافين من الفيروس، ارتفع إلى 40176، فيما خرج أمس، الجمعة، من المستشفيات 256 شخصا، ويتلقى 2396 شخصا العلاج في المستشفيات حتى الآن، منهم 368 في حالة حرجة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة"، ووفقًا لأحدث البيانات، فقد حصد الفيروس مزيدا من الأرواح حيث ارتفعت حصيلة الوفيات في العالم إلى أكثر من 821 ألفًا.