تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوزبكستان

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

رصد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة في أوزبكستان، اليوم السبت، 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 43169.

 

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن وزارة الصحة في أوزبكستان، أنه "وفقا للموقف القائم، بلغ عدد الحالات المسجلة للإصابة بالفيروس التاجي في أوزبكستان 43169 حالة، وتم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفيات إلى 341 حالة".

 

وكان عدد المتعافين من الفيروس، ارتفع إلى 40176، فيما خرج أمس، الجمعة، من المستشفيات 256 شخصا، ويتلقى 2396 شخصا العلاج في المستشفيات حتى الآن، منهم 368 في حالة حرجة.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة"، ووفقًا لأحدث البيانات، فقد حصد الفيروس مزيدا من الأرواح حيث ارتفعت حصيلة الوفيات في العالم إلى أكثر من 821 ألفًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اوزبكستان إصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

برشلونة يقترب من نجم هولندا

منذ ساعتين

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

منذ ساعة

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في التشكيل المتوقع للزملك أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 10 ساعات

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ يوم

مانشستر يونايتد يتحرك لضم سانشو

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ حوالي 12 ساعة

الفرصة الأخيرة.. الخطيب يهدد كهربا بالرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير الصحة التركي: فيروس كورونا وصل إلى كل المحافظات

الكويت تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 87 وفاة 2596 إصابة جديدة بكورونا في إيران

حصيلة وفيات كورونا في إيران تتجاوز عتبة الـ10 آلاف

إيران تسجل 160 حالة وفاة بفيروس كورونا

إيران: ارتفاع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 ص

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

11:36 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

10:15 ص

موعد عودة ميسي لتدريبات برشلونة

11:20 ص

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

08:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب