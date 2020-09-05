وفاة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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توفي فجر اليوم الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، عن عمر يناهز الـ 90 عاما، بعد صراع مرير مع المرض، وستشيع الجنازة اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بقرية النزلة بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم اليوم.

وولد يوسف والي عام 1931. وتخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراة عام 1958 من الجامعة نفسها.

بعد تخرجه عمل أستاذا بساتين بكلية الزراعة، ثم مستشار الحكومة الليبية عام 1962، ومستشار علمي للقوات المسلحة المصرية عام 1968.

عام 1971 أصبح نائبًا لرئيس الوزراء لقطاع الزراعة، وفي أغسطس 1982 وزيرًا للزراعة، وأصبح عضوًا في مجلس الشعب عن دائرة أبشواي، محافظة الفيوم منذ يناير 1984. وكان نائب لرئيس الحزب الوطني للشؤون الداخلية، وأمين عام الحزب من 1985 حتى 2002.

شغل والى منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

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