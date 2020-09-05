وكيل "طب الأزهر" يصدم المصريين بشأن لقاح كورونا (فيديو)

قال الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية الطب جامعة الأزهر، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر، ولكن هناك تأرجح في عدد الإصابات بين الصعود والهبوط، وهذا يعني أن هناك تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهو مؤشر ليس جيد.





وأضاف "عبدالحميد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، "الناس رجعت تسلم على بعضها بالأحضان، ومفيش التزام كبير بارتداء الكمامات"، لافتا إلى أن فيروس كورونا من الفيروسات المتحورة، وله سلالات كتثيرة.





وأوضح أنه لا يجب أن نبني أمل كبير على اللقاح في فيروس له سلالات متعددة، معلقا: "كل ما تعمل مصل ضد سلالة ممكن يحدث تحور آخر"، حيث إن المصل لن يعطي وقاية كاملة ضد كل أنواع السلالات.





وشدد على أهمية أن نحرص على رفع مناعة الجسم حتى إذا أصيب بالفيروس يستطع المقاومة، مع استمرار الإجراءات الاحترازية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 76305 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 99582 حالة من ضمنهم 76305 حالات تم شفاؤها، و5495 حالة وفاة.



