كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:48 ص
كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي
Advertisements

وافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على رحيل أربعة من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد كارتيرون إلى إدارة نادي الزمالك أنه لا يمانع في إعارة كل من "كريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام" في الصيف الحالي.

وكشف كارتيرون إلى إدارة النادي الأبيض أنه ليس في حاجة لخدمات هذا الرباعي في الفريق بالموسم  القادم ومن الأفضل خروجهم على سبيل الإعارة والاستفادة منهم ماديا.

وستبدأ إدارة القلعة البيضاء بالفعل في تسويق هذا الرباعي لمحاولة جلب عروض مناسبة لإعارتهم في الميركاتو الصيفي الحالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك كارتيرون الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت.. أمطار غزيرة ورعدية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في التشكيل المتوقع للزملك أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة.. ميسي سيبقي مع برشلونة لكنه يرحل الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التربية والتعليم: مؤتمر صحفي لكشف مصير الحضور في المدارس (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن قضية "الفيرمونت" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر يونايتد يتحرك لضم سانشو

منذ ساعة و 18 دقيقة

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ حوالي 9 ساعات

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الترجي يقطع الطريق على الأهلي والزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يحدد موعد انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

رسميا.. الزمالك يوافق على إعارة إسلام جمال لطلائع الجيش

عاجل.. كارتيرون يوافق على رحيل لاعب الأهلي

رسميا.. الزمالك يوافق على إعارة عماد فتحي لـ"دجلة"

كارتيرون يرفض رحيل حارس الزمالك

كارتيرون يوافق على رحيل ثلاثي الزمالك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:48 ص

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

05:30 ص

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

02:27 ص

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

03:24 ص

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

11:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب