ضبط شبكة دعارة من أربع أجنبيات يقودها مصري بالغردقة

ضبطت مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر شبكة دعارة من أربعة أجنبيات، يقودها مصري، داخل شقة مفروشة بمنطقة "الكوثر" بالغردقة، تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في استقطاب راغبي المتعة الحرام.



وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث الآداب بقيادة المقدم رامي الشيخ من ضبط شبكة دعارة مكونة من مصري وأربعة أجنبيات للأعمال المنافية للآداب داخل شقة مفروشة وتدير أعمالها في استقطاب راغبي المتعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد مصدر أمني، إن معلومات توافرت لدى المقدم رامي الشيخ، رئيس قسم الآداب العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، تفيد بقيام مصري بتشكيل شبكة منافية للآداب من أربعه أجنبيات، وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين استأجروا شقة مفروشة بمنطقة الكوثر بمدينة الغردقة لممارسة نشاطهم، وبعرض المعلومات على اللواء محمود أبوعمرة، مدير الأمن، وجَّه بسرعة تقنين الإجراءات ومداهمة الشقة وضبط المتهمين.



وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة من مباحث الآداب بقيادة الرائد خالد متولي، وكيل القسم ومعاونة النقيب محمود عبدالوهاب، تم ضبط أربعة أجنبيات ومصري وعثر بحوزتهم على 5 أجهزة كمبيوتر و8 تليفون محمول ومبلغ مالي حصيلة نشاطهم.



تم تحرير محضر بالواقعة، وعرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.