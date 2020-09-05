ضبط شبكة دعارة من أربع أجنبيات يقودها مصري بالغردقة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
Advertisements
ضبطت مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر شبكة دعارة من أربعة أجنبيات، يقودها مصري، داخل شقة مفروشة بمنطقة "الكوثر" بالغردقة، تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في استقطاب راغبي المتعة الحرام.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث الآداب بقيادة المقدم رامي الشيخ من ضبط شبكة دعارة مكونة من مصري وأربعة أجنبيات للأعمال المنافية للآداب داخل شقة مفروشة وتدير أعمالها في استقطاب راغبي المتعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مصدر أمني، إن معلومات توافرت لدى المقدم رامي الشيخ، رئيس قسم الآداب العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، تفيد بقيام مصري بتشكيل شبكة منافية للآداب من أربعه أجنبيات، وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين استأجروا شقة مفروشة بمنطقة الكوثر بمدينة الغردقة لممارسة نشاطهم، وبعرض المعلومات على اللواء محمود أبوعمرة، مدير الأمن، وجَّه بسرعة تقنين الإجراءات ومداهمة الشقة وضبط المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة من مباحث الآداب بقيادة الرائد خالد متولي، وكيل القسم ومعاونة النقيب محمود عبدالوهاب، تم ضبط أربعة أجنبيات ومصري وعثر بحوزتهم على 5 أجهزة كمبيوتر و8 تليفون محمول ومبلغ مالي حصيلة نشاطهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وعرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث بوابة الفجر الفجر أخبار

أخبار تهمك

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ حوالي 3 ساعات

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن قضية "الفيرمونت" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

كيف سيكون تشكيل يوفنتوس بعد التعاقد مع سواريز وأرثر؟

منذ ساعة و 21 دقيقة

حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس

منذ حوالي 9 ساعات

انتهت الأزمة .. ميسي يعلن البقاء في برشلونة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خبير تحكيمي يكشف صحة هدف وادي دجلة أمام الأهلي

منذ ساعتين

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يصارع الأهلي على ضم حاوي الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

دجلة يكشف مفاجأة عن صحة هدفه أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح فيروس كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لاتحاد الكرة بعد مباراة الأهلي ودجلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "الصحة": تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

ميلان يجهز عرض لضم جاريث بيل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط سرفيس تمارس الدعارة مع سائق بمقابل 500 جنيها في الغردقة

الليلة بـ 5 آلاف جنيه.. ضبط موظفة استقبال لعرض نفسها للأعمال الدعارة على مواقع التواصل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

11:40 م

كيف سيكون تشكيل يوفنتوس بعد التعاقد مع سواريز وأرثر؟

01:57 ص

بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس

11:00 م

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب