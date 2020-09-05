تعلق ناري لـ أديب على جولة السيسي التفقدية اليوم (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، معلقا: "الدولة مستمرة وعملت نهج.. وهما نهجوا ورانا".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن ما حدث في مصر سببه أن هناك كتلة تحملت وأمنت أن الإدارة المصرية الحالية ستعبر بهم الصعوبات، معلقا: "مفيش حاجة غصب في مصر، والناس شايفة اللي بيحصل".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "هو في كام ريس بينزل يشوف الطريق، الريس بيحب بعمل الحاجة بيده"، متابعا: "الراجل ده مطلوب رقم واحد"، متوقعا أنه لو هناك رؤساء أسمائهم مطلوبة للاغتيال، فأن الرئيس السيسي واحد منهم".



وكان صادف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته التفقدية أمس، الجمعة بشرق القاهرة سيدة مسنة، طلبت منه مساعدتها في الحصول على علاجها، حيث أكدت على ضرورة رعاية المواطنة صحيًا وفق أرقى البروتوكولات العلاجية.





ودار بين الرئيس السيسي والسيدة المسنة حوارًا شرحت فيه أنها تعاني من أمراض القلب والسكر والضغط وتحتاج إلى الرعاية، وعندما ذهبت إلى المستشفى لم يتم قبولها.



من جانبه سألها الرئيس السيسي: "مين اللي قالك لا، ده إحنا عنينا ليكى"، موجها بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بها لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة، وعلقت السيدة المسنة قائلة "والمصحف انتخبتك، ربنا يبارك فيك ويخلى أولادك ويراضيك".



وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور والكباري بجسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، وشدد خلالها على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظًا على سلامة العمال.