عمرو أديب يسخر من القبض على محمود عزت: "الإخوان جالهم سكتة دماغية"

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:42 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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ناشد الإعلامي عمرو أديب، المصريين أن يحافظوا على بلدهم، ولا ينساقوا وراء الشائعات، مثل أن الدولة تهدم المساجد، معقبا مندهشا: "ده راجل يهد جوامع ده.. ده بيبني صروح دينية، بلاش حد ياخدكم في نزهة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر دوله بها شرفاء، مضيفا: "القبض على محمود عزت من 10 أيام كان قفا جملي على الإخوان.. كانوا عاملين البدع لمحمود عزت، الإخوان جالهم سكتة دماغية".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "محمود عزت من جيل سيد قطب اللي متربيين على لبن المعيز بتاع زمان".

تفاصيل القبض على محمود عزت
وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا صباح الجمعة الماضي، قالت فيه إنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولي إدارة التنظيم الإخواني علي المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان، ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وقال بيان الداخلية إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور علي العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي علي البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

وتابع البيان: "يعد القيادي الإرهابي المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتي ضبطه.

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