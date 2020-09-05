عمرو أديب يسخر من القبض على محمود عزت: "الإخوان جالهم سكتة دماغية"

ناشد الإعلامي عمرو أديب، المصريين أن يحافظوا على بلدهم، ولا ينساقوا وراء الشائعات، مثل أن الدولة تهدم المساجد، معقبا مندهشا: "ده راجل يهد جوامع ده.. ده بيبني صروح دينية، بلاش حد ياخدكم في نزهة".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر دوله بها شرفاء، مضيفا: "القبض على محمود عزت من 10 أيام كان قفا جملي على الإخوان.. كانوا عاملين البدع لمحمود عزت، الإخوان جالهم سكتة دماغية".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "محمود عزت من جيل سيد قطب اللي متربيين على لبن المعيز بتاع زمان".





