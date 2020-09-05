بالأرقام.. جهود الدولة واهتمامها ببناء المساجد وإعمارها بكافة المحافظات (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو يرصد بلغة الأرقام جهود الدولة واهتمامها ببناء المساجد، وإعمارها في كافة المحافظات لتكون بحق مصر دولة المائة الآلاف مئذنة العامرة ببيوت الله.













وذكر التقرير، أن عدد المساجد في مصر وصل إلى 137 ألف و465 مسجدًا، ومنذ الفتح الإسلامي عام 640م وحتى قبيل ثورة يونيو 1952 كان عدد المساجد لا يتخطى 11 ألف مسجد تم بنائها على مدار 1310 سنوات بمعدل بناء ثمانية مساجد في العالم.



وأشار، إلى أنه لغة الأرقام تثبت اهتمام الدولة المصرية ببناء دور العبادة في المدن الجديدة، حيث تم بناء وإعمار المساجد والتي وصل عددها إلى 1200 مسجد بمعدل بناء مسجد كل يومين على أحدث الطرق المعمارية، فضلًا عن اهتمامها بخدمة القرآن الكريم في السنوات الستة الأخيرة.



وبين التقرير إن وزارة الأوقاف قامت بإنفاق أكثر من 6 مليارات جنيه على تعمير وإقامة المساجد منهم 3 مليارات من الوزارة و3 من جهود أهل الفصل لإحلال وتجديد وبناء المساجد، موضحًا أنه تم إقامة 1170 مدرسة لتحفيظ القرآن و69 مركزًا و7 مساجد كبرى تسلمتها الوزارة بمحور المحمودية وهي الأكبر والأعظم بمحافظة الإسكندرية خلال العشر سنوات.





يذكر، أن مديرية أوقاف الإسكندرية تسلمت، يوم الأربعاء سبعة مساجد بمحور المحمودية من تنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتقدمت الوزارة بالشكر للهيئة الهندسية وقواتنا المسلحة الباسلة على إنشاء هذه المساجد وتسليمها لوزارة الأوقاف.

والمساجد هي:

1. مسجد الشهيد الرائد محمد درويش الحمزاوي، في عزبة التيرو.



2.مسجد الشهيد سعيد محمد أحمد سماحة. في عزبة حجازي.



3. مسجد الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماويس، في البكاتوشي.



4.مسجد الشهيد اللواء إبراهيم عبد القادر محمد حمدي. في منطقة القلعة.



5. مسجد الشهيد جندي علي إبراهيم أمين، في خورشيد ش الرحمة.



6.مسجد الشهيد مساعد مصباح محمود علي إدريس، في غيط العنب راغب.



7. مسجد الشهيد نقيب عمر خالد سلامة. في منطقة بوالينو بمحرم بك.

