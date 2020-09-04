رايا أبي راشد بإطلالة مثيرة عبر "إنستجرام"

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شاركت رايا أبي راشد صور من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "أبي راشد" في الصور بإطلالة متألقة وشهر منسدل على كتفها وفتان مفتوح من ناحية الصدر وكتبت تعليقا قائله: "سعيد جدًا بالعودة إلى هذا ولرؤية كل هؤلاء الأشخاص يجتمعون للاحتفال بـالسينما خلال هذه الأوقات العصيبة التي نمر بها، ومع كل القواعد الآمنة

أول نظرة لي على حفل افتتاح رقم 77".



يذكر أن رايا أبي راشد دائما ما تثير الجدل من خلال مشاركتها لبعض الصور المثير للجدل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.