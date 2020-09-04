وثائق مسربة تكشف جرائم مخابرات أردوغان وتلفيق تهم الإرهاب للمعارضين

عرض الإعلامي محمد موسى وثائق سرية مسربة، عبر برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، تكشف أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تلاحق المعارضين لها خارج البلاد، بخاصة في الهند، وتتهمهم زورًا بقضايا تتعلق بجرائم إرهابية.





وكشفت الوثائق أن الدبلوماسية التركية لدى الهند، زعمت تورط المعلمين الأتراك ورجال الأعمال المقيمين في الهند، في قضايا تتعلق بالإرهاب، وشملت الاتهامات ممثلين من مؤسسة " إنديالوج"، التي تجمع أعضاء من مختلف الديانات والثقافات، ومعلمين ورجال أعمال يقيمون خارج تركيا لأكثر من 20 عامًا.



وفي 21 ديسمبر 2018 قرر النائب العام التركي آدم أكنجي، فتح تحقيقًا منفصلًا بشأن 12 تركيًا يعيشون في الهند أدرجوا بملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك في نيودلهي دون أدلة قاطعة.



واستند التحقيق على ملفات التجسس التي جهزتها السفارة التركية في دلهي بين 2016 و2018، بعد نقل الملفات إلى وزارة الخارجية التركية عن طريق بوراك أكشابار سفير تركيا لدى الهند، في الفترة من أغسطس 2011 وديسمبر 2016، وكذلك عن طريق مبعوث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحالي شاكر أوزكان تورونلار، الذي تولى المنصب منذ يناير 2017.



وكشفت الوثائق أن التقارير الاستخباراتية التي تعدها البعثات الدبلوماسية في إطار حملة تجسس شاملة استهدفت معارضي أردوغان الذين يقيمون خارج البلاد.















