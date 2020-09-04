بث مباشر بث مباشر أهداف مباراة - أبها 2 × 1 الأهلي | الدوري السعودي الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:59 م محمد مرعي Advertisements Advertisements حقق الأهلي الفوز على أبها بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين. أخبار تهمك ميسي يتحدث لجماهير برشلونة منذ ساعتين مرتضي منصور: لن أتراجع عن حق الزمالك مهما حدث منذ ساعة و 7 دقيقة ما الرقم الذي سيرتديه نجم ريال مدريد في ميلان؟ منذ 36 دقيقة الأهلي يحسم مصير ضم نجم الزمالك السابق منذ ساعتين الخطيب يوجه إنذارًا شديد اللهجة إلى كهربا منذ ساعة الا ربع فرجاني يحدد شرطا وحيدا قبل الرحيل عن الزمالك والانتقال للأهلي منذ ساعتين و 36 دقيقة فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك منذ حوالي 10 ساعات رد فعل غريب من برشلونة على انتقال فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد منذ ساعتين و 37 دقيقة بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة منذ حوالي 5 ساعات حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس منذ حوالي 4 ساعات ماجد سامي يفتح النار على حكم مباراة الأهلي ودجلة منذ أقل من نصف ساعة الزمالك يكشف عن مدة غياب نجم الفريق منذ 36 دقيقة باريس سان جيرمان يجدد الثقة في توخيل منذ ساعة شاهد واحكم بنفسك.. هل حرم الحكم وادي دجلة من هدف صحصح أمام الأهلي ؟ منذ ساعة و 11 دقيقة مفاجأة.. بيراميدز يحدد موعد انتقال نجمه إلى الأهلي منذ حوالي 6 ساعات اجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة الانسحاب من الدوري منذ 17 دقيقة