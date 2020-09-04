عمرو موسى ينعي وفاة الباحث "زياد عقل" (فيديو)

نعى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق الدكتور زياد عقل موسي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الذي رحل في الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة إثر إصابته بسكته قلبية.





وقال الإعلامي محمد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن الأمين العام السابق للجامعه العربية نعي بمزيد من الحزن والأسى رحيل الدكتور زياد عقل الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قائلا: أعزي نفسي وأعزي عائلة موسي بقرية بهادة بالقناطر الخيرية بالقليوبية وأنسبائهم وأصهارهم".



وأضاف الأمين العام السابق للجامعة العربية الفقيد كان مثالًا للأخلاق ومحبًا للعلم وباحثًا متميزًا وساهم في العديد من الدراسات والأبحاث الهامة والخاصة بمنطقتنا العربية.















