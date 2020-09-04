عمرو موسى ينعي وفاة الباحث "زياد عقل" (فيديو)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:56 م
زياد عقل
زياد عقل
الفجر
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نعى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق الدكتور زياد عقل موسي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الذي رحل في الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة إثر إصابته بسكته قلبية.

وقال الإعلامي محمد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن الأمين العام السابق للجامعه العربية نعي بمزيد من الحزن والأسى رحيل الدكتور زياد عقل الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قائلا: أعزي نفسي وأعزي عائلة موسي بقرية بهادة بالقناطر الخيرية بالقليوبية وأنسبائهم وأصهارهم".

وأضاف الأمين العام السابق للجامعة العربية الفقيد كان مثالًا للأخلاق ومحبًا للعلم وباحثًا متميزًا وساهم في العديد من الدراسات والأبحاث الهامة والخاصة بمنطقتنا العربية.




وفي سياق منفصل، نعى الإعلامي محمد موسى نجل عمه الدكتور زياد عقل الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، إثر سكتة قلبية مفاجئة. 

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، خبر محزن جدا لباحث واعد رغم صغر سنه إلا أنه قدم الكثير من الأبحاث المهمة، لافتا أنه تم دفنه بمدافن عائلة موسى بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية عقب صلاة العصر من أمام منزله بقرية بهادة.

وأوضح، أن الفقيد الدكتور زياد عقل كتب تدوينه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ أربع أيام فقط يتذكر فيها شقيقه الأكبر محمد عقل الذي رحل عن دنيانا عام 97 وقال في تدوينته "رحيلك مرعليه 33 سنة بدونك ربنا يديني الصحة والعمر وادعيلك لحد ما اجيلك أرقد جنبك وأونسك.. ولم يمر سوى أربعة أيام ويلحق الدكتور زياد عقل بشقيقه اليوم.

واختتم، رحم الله الدكتور زياد عقل الأكاديمي والباحث المتميز والموسيقي والشاعر الذي أحبه كل زملاؤه بمؤسسة الأهرام وأحبه كل من عرفه خالص العزاء لكل محبي زياد عقل وخالص العزاء لعميد وكبير عائلة موسى عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ولكل عائلة موسي بقرية بهادة وبالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

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وفاة نعي عمرو موسى زياد عقل

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