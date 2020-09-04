محمد موسي ينعى الصحفي الراحل زياد عقل

نعى الإعلامي محمد موسى نجل عمه الدكتور زياد عقل الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، خبر محزن جدا لباحث واعد رغم صغر سنه إلا أنه قدم الكثير من الأبحاث المهمة، لافتا أنه تم دفنه بمدافن عائلة موسى بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية عقب صلاة العصر من أمام منزله بقرية بهادة.





وتابع، الفقيد الدكتور زياد عقل موسي هو نجل الكاتب الصحفي الكبير الراحل عبدالرحمن عقل موسى نائب رئيس مجلس إدارة الأهرام ومدير تحرير جريدة الأهرام.





وأوضح، أن الفقيد الدكتور زياد عقل كتب تدوينه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ أربع أيام فقط يتذكر فيها شقيقه الأكبر محمد عقل الذي رحل عن دنيانا عام 97 وقال في تدوينته "رحيلك مرعليه 33 سنة بدونك ربنا يديني الصحة والعمر وادعيلك لحد ما اجيلك أرقد جنبك وأونسك.. ولم يمر سوى أربعة أيام ويلحق الدكتور زياد عقل بشقيقه اليوم.



