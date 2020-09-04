وزير المالية: مصر ستصبح "نمر اقتصادى" فى 2030

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، من حق الجميع أن يعرفوا أوضاع الدولة، من الناحية الإقتصادية، فقبل الإصلاح الإقتصادى، نوفمبر 2016، كنا فى وضع استمر أكثر من 20 سنة، يقول وضع الموازنة، إن الإيرادات تغطى مصاريف الدولة، فالموازنة 8 أبواب، هناك 6 بهم عجز، وبالتالى لابد أن تغطى إيرادات الدولة المرتبات والمعاشات، ودولاب العمل فى الحكومة والاستثمارات والدعم، والانفاق على أمن البلد، واستمرينا لمدة 20 سنة دون إيردات تغطى كل ذلك.
 
وتابع معيط خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، حينما جاء الإصلاح الإقتصادى، نتج أن مصر أصبح لديها إيرادات، تكفى لسداد ما تحتاج، وأيضا فائض لسداد الدين، ففى 30 يونيه 2018، إيراداتنا زادت عن المصروفات 4 مليار دولار، وفى 30 يونيه 2020، زادت إيرداتنا عن مصروفتنا 105 مليار جنيه، وكان علينا دين 569 مليار، وسددنا جزء، وبالتالى قل العجز فى الموازنة 464 مليار جنيه، فالمواطن تحمل عدة سنوات، والشكوى خلال السنوات الماضية، وبالتالى استطعنا أن نمر ونعبر أزمة كورونا، بل أننا الدولة حققت إيردات أكثر من العام الماضى رغم أزمة كورونا.

وأضاف معيط، مصر خلال 5 سنوات، دخلت فى مشروعات قومية عملاقة وضخمة، مثل مشكلة الكهرباء، والغاز ووقفنا الاستيراد، ونصدر ، ومشكلة طرق وكبرى تم حلها، وأيضا مشاكل العشوائيات، والمدن الجديدة، وبالتالى الدولة تتحرك، وإذا استمرينا على هذا الوضع سنكون "نمر اقتصادى" فى 2030.

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