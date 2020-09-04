الألومنيوم يواجه سمسطا في ثاني ودياته بمعسكر الاسيوطي

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واصل فريق الالومنيوم تدريباته لليوم الثالث على التوالي، بمعسكر اعداد الفريق استعدادا لاستئناف مباريات دوري القسم الثاني، المقرر انطلاق منافساته 20 سبتمبر الجاري، والتي يستهلها بمواجهة نادي طهطا بملعبه.



ويواجه فريق الالومنيوم في الثالثة والنصف من عصر السبت، فريق شباب سمسطا إحدى فرق دوري القسم الثالث،



ويعد هذا اللقاء ثاني وديات الفريق الحمادي بمعسكر الاسيوطي، بعد أن واجه امس فريق نادي الفيوم، والذي انتهى بفوز الألومنيوم بثنائية نظيفة، احرزها محمد الشربيني، وإسلام عبد الراضي.



ويواجه فريق الالومنيوم فريق نادي المصرية للاتصالات إحدى فرق القسم الثالث، يوم الأحد المقبل، ثم يواجه نادي تليفونات بني سويف، يوم الاثنين المقبل، على أن يختتم تدريباته يوم الثلاثاء ثم يعود لنجع حمادي لمواصلة تدريباته استعدادا لمواجهة فريق نادي طهطا، يوم 20 سبتمبر الجاري، في أولى جولاته الخمسة المتبقية من عمر المسابقة.



يذكر ان فريق نادي الألومنيوم يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة.