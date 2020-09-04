بقاء ميسي في برشلونة يُعزز فرص انتقاله لباريس سان جيرمان

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة التراجع عن الرحيل والاستمرار رفقة النادي الكتالوني للرحيل بشكل مجاني خلال الموسم المقبل.


ووفقاً لموقع " لو 10 سبورت " فإن بقاء ميسي لموسم إضافي في الكامب نو، يأتي بالنفع لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل حسم صفقة إنتقال النجم الأرجنتيني الموسم المقبل إلى حديقة الأمراء.


حيث أن انتقال قائد البلوغرانا إلى الـ PSG في الميركاتو الصيفي الجاري، كان سوف يعرض النادي للعقوبة الشديدة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، خاصة بعد قرار بارتوميو رئيس نادي برشلونة بعدم بيع أسطورة النادي الكتالوني بمبلغ اقل من 700 مليون يورو.


ومن المنتظر أن يحصل النادي الباريسي على الدعم الكبير الموسم المقبل خاصة بعد إقتراب بيع مبابي إلى ريال مدريد في ظل رغبة في عدم تجديد تعاقده حتي الآن رفقة باريس.


يذكر أن تعاقد مبابي ينتهي رفقة النادي العاصمي في صيف عام 2022, ومن المنتظر أن يعمل ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي على تجديد عقد بطل العالم خلال الصيف الحالي للجمع بينه وبين نميار وميسي لتحقيق دوري أبطال أوروبا.

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