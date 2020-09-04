الأوقاف: لا نهدم المساجد.. ولا أحد يستطيع المزايدة علينا (فيديو)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه لا يستطيع أحد أن يزايد على مصر أنها تقوم بهدم المساجد، مؤكدًا على إستراتيجية الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف للعمل على إعمار بيوت الله.

وأضاف طايع في اتصال هاتفي على فضائية "دي ام سي" أن هناك 120 مسجدا دخلوا الخدمة بجوار أكثر من 3000 مسجد تم إحلالهم وصيانتهم وكانوا معطلين منذ أكثر من 15 عامًا.

وتابع "هناك أكثر من 180 ألف مسجد يصدعون بالحق ويعلون كلمة الله ولا يستطيع احد أن يزايد على مصر انها تهدم بيوت الله ونحن نعمرها مبنا ومعنى".

وكانت احتفلت اليوم مديرية أوقاف الإسكندرية بافتتاح مسجد الحق المبين داخل مدينة بشائر الخير 3، وذلك باقامة صلاة الجمعة بداخله اليوم بحضور المحافظ اللواء محمد الشريف، واللواء أركان حرب أحمد العزازي نائب رئيس الشعبة الهندسية للقوات المسلحة.

مساجد المحمودية

كما تم افتتاح مساجد محور المحمودية، وإقامة صلاة الجمعة بداخلها اليوم، وهم، مسجد النقيب شهيد عمر خالد سلامة بمنطقة غربال وإمامه الشيخ رفعت على سعيد، مسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي بمنطقة محرم بك إمامه الشيخ محمد عبده متولي ابوبكر، مسجد مساعد شهيد مصباح محمود على ادريس وإمامه الشيخ نادر جمال زبيب.


ومسجد الشهيد إبراهيم على أمين بمنطقة خورشيد وإمامه الشيخ على عبدالجليل السيد الشوني، مسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر محمد وإمامه الشيخ محمد ماهر جمعة، مسجد الشهيد علاء الدين أحمد السماديسى وإمامه الشيخ على كمال بدير، ومسجد الشهيد سعيد محمد سماحة وإمامه الشيخ إبراهيم على زايد.


الحق المبين

وقال محافظ الإسكندرية إن مسجد الحق المبين قد بُني على الطراز الإسلامي، وأن جميع المساجد الجديدة تعد مجمع خدمي كامل للمواطنين، لافتًا إلى أنه تتراوح مساحة المساجد من ٧٥٠ م إلي ١٠٠٠ م، وذلك بالمقارنة بالمساجد التي سبق هدمها والتي كانت عشوائية ومبنية علي أراضي مغتصبة وليس بها أي سلامة إنشائية.

توزيع حلوى

وقد شهدت المساجد اقبال رواد المناطق لأداء الصلاة بداخلها، وقد وزع البعض حلوى وزجاجات المياه على المصلين فرحا بافتتاح هذه المساجد هذا.

وقد حضرت والدة الشهيد علاء الدين أحمد إلى المسجد المقام على محور المحمودية الجديد بحجر النواتية لمشاهدة المسجد وتجهيزاته ووجهت الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على هذه الجهود الطيبة التى تقوم بها الدولة تجه الشهداء وأسرهم وتخليد أسمائهم، تقديرًا لما بذلوه من تضحيات وبطولات فداء لهذا الوطن.

1600 مسجد

وقد أعلنت وزارة الأوقاف في بيان لها عن أن الدولة أنشأت حوالي 1200 مسجد بالمدن الجديدة منذ عام 2014، كما تم بناء العديد منها على طراز معماري مميز.

كما أن المساجد الجديدة جميعها تتسم بكبر مساحتها، حيث تتجاوز بعضها نحو 6 آلاف متر مربع، وذات طراز إسلامي متميز من الداخل والخارج.

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