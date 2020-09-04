15% تراجع في أسعار الأدوات المكتبية قبل بداية الموسم الدراسي الجديد

يترقب عدد كبير من أولياء الأمور انطلاق خلال الفترة القادمة الموسم الدراسي الجديد، مع تجهيز وزارة التربية والتعليم خطة لحماية التلاميذ من الاصابة بفيروس كورونا والتى اقتربت من اعلانها.





ومع قرب بداية العام الدراسي الجديد يرتفع الطلب على الأدوات المكتبية من أقلام وكشاكيل وورقة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها خلال هذه الفترة من كل عام، ولكن هذا العام تراجعت أسعارها بنحو 15% بعد تراجع الطلب عليها نتيجة لاتجاه عدد من المدارس نحو التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجيا الحديثة بحسب أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية.

وجاءت أسعار الأدوات المكتبية هذا العام كالآتى :

أسعار القلم الجاف تتراوح من 1 إلى 3 جنيهات .

2 أسعار القلم الرصاص من 1 إلى 7 جنيهات على حسب صناعته من الخشب أو السنون .

3 أسعار الكراسات من 60 قرش إلى جنيهين .

4 أسعار الكشاكيل تتراوح من 1.25 وحتى 20 جنيها على حسب صناعته من السلك أو الدبوس .

5 أسعار الشنط المدرسية تبدأ من 100 وحتى 1000 جنيه للشنط ذات الماركات الماركات العالمية .

6 سعر الأستيكة من 1 إلى 3 جنيهات .

7 سعر البراية من 1.5 إلى 5 جنيهات .

8 أسعار الزمزمية تتراوح من 5 إلى 30 جنيها .