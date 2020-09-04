الأوقاف: بناء المساجد حرام شرعًا في هذه الحالة (فيديو)

قال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، إنه لم يتم فتح أي زاوية حاليًا؛ لأن الافتتاح الجزئي مبني على المساجد فقط، متابعًا: "نعد دراسة لدمج المساجد والزوايا".





وأضاف "العيسوي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل الزوايا تحت سيطرة الأوقاف بشكل كامل من حيث الدعوة، وأنه لا يوجد مسجد الآن غير تابع لوزارة الأوقاف في مصر.





وأشار إلى أن بناء المساجد بالتحايل على القانون حرام شرعًا، مؤكدًا أن المساجد لها قدسيتها.











