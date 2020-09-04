بكري: "الوزراء" يكذب 120 ألف شائعة تستهدف إسقاط الدولة (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أصحاب المبادئ أصبحوا مستهدفين على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضاف خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أصحاب المبادئ يتم استهدافهم بالأكاذيب وتلفيق تصريحات مفبركة لهم.





وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن مجلس الوزراء يكشف كل أسبوع عن الشائعات التي يتم تكذيبها، التي بلغت 21 ألف شائعة في 3 أشهر.





وكشف الإعلامي مصطفى بكري عن أن الغرض من الشائعات هي إسقاط الدولة موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من محاولات إفشال الدولة، فكلما صعدت مصر ووقفت على سلم الطريق الذي يؤدي إلى الأمن والسلام والنهضة، تحدث المؤامرة من الداخل أو الخارج لتدفع البلاد نحو الاحتقان..











