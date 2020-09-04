بكري: "الوزراء" يكذب 120 ألف شائعة تستهدف إسقاط الدولة (فيديو)
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:30 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أصحاب المبادئ أصبحوا مستهدفين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أصحاب المبادئ يتم استهدافهم بالأكاذيب وتلفيق تصريحات مفبركة لهم.
وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن مجلس الوزراء يكشف كل أسبوع عن الشائعات التي يتم تكذيبها، التي بلغت 21 ألف شائعة في 3 أشهر.
وكشف الإعلامي مصطفى بكري عن أن الغرض من الشائعات هي إسقاط الدولة موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من محاولات إفشال الدولة، فكلما صعدت مصر ووقفت على سلم الطريق الذي يؤدي إلى الأمن والسلام والنهضة، تحدث المؤامرة من الداخل أو الخارج لتدفع البلاد نحو الاحتقان..
وفي سياق آخر صادف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية اليوم الجمعة بشرق القاهرة سيدة مسنة، طلبت منه مساعدتها في الحصول على علاجها، حيث أكدت على ضرورة رعاية المواطنة صحيًا وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.
ودار بين الرئيس السيسي والسيدة المسنة حوارًا شرحت فيه أنها تعاني من أمراض القلب والسكر والضغط وتحتاج إلى الرعاية، وعندما ذهبت إلى المستشفى لم يتم قبولها.
من جانبه سألها الرئيس السيسي "مين اللي قالك لا، ده إحنا عنينا ليكى"، موجها بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بها لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة. وعلقت السيدة المسنة قائلة "والمصحف انتخبتك، ربنا يبارك فيك ويخلى أولادك ويراضيك ".
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور والكباري بجسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، وشدد خلالها على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظًا على سلامة العمال.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا