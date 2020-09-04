بكري: "الوزراء" يكذب 120 ألف شائعة تستهدف إسقاط الدولة (فيديو)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:30 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أصحاب المبادئ أصبحوا مستهدفين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أصحاب المبادئ يتم استهدافهم بالأكاذيب وتلفيق تصريحات مفبركة لهم.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن مجلس الوزراء يكشف كل أسبوع عن الشائعات التي يتم تكذيبها، التي بلغت 21 ألف شائعة في 3 أشهر.

وكشف الإعلامي مصطفى بكري عن أن الغرض من الشائعات هي إسقاط الدولة موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من محاولات إفشال الدولة، فكلما صعدت مصر ووقفت على سلم الطريق الذي يؤدي إلى الأمن والسلام والنهضة، تحدث المؤامرة من الداخل أو الخارج لتدفع البلاد نحو الاحتقان..



وفي سياق آخر صادف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية اليوم الجمعة بشرق القاهرة سيدة مسنة، طلبت منه مساعدتها في الحصول على علاجها، حيث أكدت على ضرورة رعاية المواطنة صحيًا وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.

ودار بين الرئيس السيسي والسيدة المسنة حوارًا شرحت فيه أنها تعاني من أمراض القلب والسكر والضغط وتحتاج إلى الرعاية، وعندما ذهبت إلى المستشفى لم يتم قبولها.

من جانبه سألها الرئيس السيسي "مين اللي قالك لا، ده إحنا عنينا ليكى"، موجها بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بها لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة. وعلقت السيدة المسنة قائلة "والمصحف انتخبتك، ربنا يبارك فيك ويخلى أولادك ويراضيك ".

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور والكباري بجسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، وشدد خلالها على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظًا على سلامة العمال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواقع التواصل شعائات الدولة الإعلامي مصطفى بكري

أخبار تهمك

مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم ريال مدريد هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار البقاء.. تعرف على أولى مباريات ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بارتوميو كاذب ولن أقاضي البلوجرانا.. أبرز تصريحات ليونيل ميسي بعد إعلان استمراره مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

محمد إبراهيم يكشف حقيقة عروض الأهلي وبيراميدز

منذ 43 دقيقة

فايلر يُهدد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رد فعل غريب من برشلونة على انتقال فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يحدد موعد انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس

منذ ساعتين و 40 دقيقة

نجم الأهلي يكشف سر رحيله عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 13 دقيقة

فرجاني يحدد شرطا وحيدا قبل الرحيل عن الزمالك والانتقال للأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يحسم مصير ضم نجم الزمالك السابق

منذ 37 دقيقة

أول رد فعل من مرتضى منصور على أنباء تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الزمالك: هدفنا التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. وحسمنا 5 صفقات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يتحدث لجماهير برشلونة

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الخميس.. مصطفى بكري يفتح ملف حروب الأكاذيب والشائعات على "صدى البلد"

خبير أمني: الشائعات تنطلق بسرعة الفيمتو ثانية وتتجاوز كافة الحواجز الأمنية والجغرافية

بكري: السيسي قائد وطني.. وتحمل تبعات لا يستطيع الكثيرون تحملها

خالد أبو بكر: "السيسي لو صلى العصر أربع ركعات.. هيشككوا إن ركعاته 4"

في عيد ميلاده.. خالد أبو بكر: "كل مصري نفسه يقول للسيسي كل سنة وأنت طيب"

شاهد.. السيسي يحقق طلب سيدة مسنة: "اللي انت عايزاه هنعملهولك"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 م

الأهلي يحسم مصير ضم نجم الزمالك السابق

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

05:32 م

ميسي يتحدث لجماهير برشلونة

08:38 م

رد فعل غريب من برشلونة على انتقال فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد

08:00 م

حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب