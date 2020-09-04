إسماعيل يوسف يتولى منصب جديد في الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور تعيين إسماعيل يوسف في منصب أمين الصندوق بعد قبول استقالة الدكتور أشرف زكي من منصب أمين الصندوق .





وأعلن المستشار مرتضى منصور عن تولي إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي، لمنصب أمين الصندوق لحين إجراء جمعية عمومية.





وأشاد مرتضى منصور بتيجانا الكرة المصرية الذي تواجد في كل المناصب لخدمة النادي.





وكان الزمالك حقق فوزا مثيرا على بيراميدز بثنائية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.





ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 14 نقطة عن الأهلي المتصدر.



