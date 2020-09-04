في أجواء مشمسة.. أبرز ظهور للفنانة ميس حمدان

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شاركت الفنانة ميس حمدان، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت "حمدان" بالصور بإطلالة صيفية مميزة أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية وعلقت على الصور قائلة: "جمعة سعيدة".



يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح اغنيتها الخليجية الجديدة "صح صح يا غبى" بسبب احداث لبنان عقب.



والأغنية من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.

