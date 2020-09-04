بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة





إقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني من إعلان تراجعه عن الرحيل، والاستمرار رفقة البلوغرانا الموسم المقبل.





وكان الأرجنتيني قد طالب بارتوميو بفسخ تعاقده مع الفريق والرحيل بشكل مجاني عقب هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونيخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأشارت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني كان قد اتخذ موقف معادي لرئيس النادي، حيث أن بارتوميو قد كذب على ميسي في التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، كذلك الأمر تساهل بشكل كبير في التعاقد مع نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان.





ووفقاً لما ذكره الإعلامي الشهير " جوتا جوردي " فإن ميسي سوف يعمل على الإطاحة بجوزيب ماريا بارتوميو فور عودته إلى التدريبات من جديد.





وأشار الإعلامي ان ميسي مازال معتقد أن بارتوميو هو السبب الرئيسي في فشل النادي مؤخراً، بسبب القرارات الغيرة حكيمة في التعامل مع الأمور كذلك الأمر التعاقد مع كيكي سيتين في الموسم الماضي.



