شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد السقا برفقة زوجته ونيللي كريم

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شارك الفنان أحمد السقا، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



حيث ظهر "السقا في الصورة برفقة زوجته ونجله ياسين والفنانة نيللي كريم، وعلق عليها قائلا: "في بلد جميل".



وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميًا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.



وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل " نسل الاغراب" الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وعلق: "مسلسل "نسل الأغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة.

