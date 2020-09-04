الأسقفية تحتفل بانطلاق "معًا من أجل تنمية مصر" بالإسكندرية

افتتحت الكنيسة الأسقفية الأنجلكانية اليوم الجمعة فعاليات مشروع معًا من أجل تنمية مصر بمنطقة الرأس السوداء بمحافظة الإسكندرية وذلك ضمن فعاليات المشروع الذي عاد لفعالياته الشهر الماضى بعد توقف بسبب وباء كورونا.





من جانبه قال سامي فوزي المطران بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية إن الكنيسة تسعى لنشر المحبة وقبول الأخر بين المسلمين والأقباط من خلال مشاريعها المختلفة أبرزها برنامج معًا من أجل تنمية مصر الذي تنفذه الكنيسة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير.





وأضاف المطران خلال حفل افتتاح المشروع: المحبة حاضرة دائمًا رغم اختلاف الفكر والعقيدة وهو ما نراه واضحًا خلال ورش العمل المختلفة التي ينظمها المشروع فهى فرصة لتبادل الخبرات بين الشباب المتلقين وبين المعلم.





واستشهد فوزي بقول السيد المسيح "حب قريبك من كل قلبك كما تحب نفسك موجهًا الشكر للدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية على دعمه الدائم للمشروع.





بينما أعرب الشيخ الدكتور محمد الخطيب أستاذ الفلسفة والعقيدة والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر عن سعادته بافتتاح المشروع الذي يجمع الشباب المسلمين والمسيحيين في مكان واحد.





وأشار الشيخ الخطيب إلى أن الله خلق التنوع بين الأجناس البشرية والإنسانية ليثري بها البشرية جمعًا مؤكدًا على أن الاختلاف بين المسلم والمسيحي هو اختلاف تكاملى والهدف فى النهاية واحد عبادة الخالق سبحانه وتعالى وقبول الأخر.





فيما قدم رامز بخيت المشرف على المشروع فيلما تسجيليا وتحدث عن أهمية المزج بين الشباب لمحاصرة الفكر المتطرف والتكاتف معا لأجل تنمية مصر.





وأضاف بخيت: ينطلق مشروع معًا من أجل تنمية مصر بمنطقة الرأس السوداء بعد النجاح الذي حققه السنوات الماضية في عدد من المجتمعات المحلية بعد أن نفذ برامج توظف طاقات الشباب الإبداعية وتمكنهم من تنفيذ مشروعات مجتمعية تزرع المحبة والسلام بين مختلف أطياف المجتمع.





تلا الكلمات الافتتاحية بدء ورش تعليم صيانة الغسالات للشبان وصيانة التليفونات المحمولة وتعلم حرفة الكوافير للشابات على أيدى مدربين سبق وتعلموا هذه الحرف من خلال المشروع نفسه.





تشمل مبادرة مجتمع الرأس السوداء مجموعة من الورش الحرفية لتعلم فنون إصلاح التليفونات المحمولة، صيانة الغسالات، تعلم فنون الكوافير للفتيات، تقنيات التصوير الفوتوغرافى، تعلم صناعة الحلويات، حرفة الكروشيه والإكسسوار.





كانت مبادرة مجتمع القاهرة لمشروع "معًا من أجل تنمية مصر " قد بدأت الشهر الماضي بالاشتراك مع مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حيث انطقلت بيوم تدريبي للشباب حمل عنوان "الفن للمجتمع" وذلك انطلاقًا من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الأخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعى المبنى على الاحتفاء بالاختلاف.





يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.



