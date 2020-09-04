مفاجأة.. بيراميدز يحدد موعد انتقال نجمه إلى الأهلي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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قرر مسؤولو نادى بيراميدز، تأجيل ملف رحيل البوركيني إيريك تراورى، إلى النادي الأهلي، لحين انتهاء مباريات الفريق السماوي في بطولة كأس الكونفدرالية.

رحيل تراوري إلى الأهلي 

ويسعى مسؤولو الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، لحصد لقب الكونفدرالية الأفريقية، والتى أصبح الفريق على بعد خطوات من اقتناص الكأس، بعدما تأهل لنصف النهائى وينتظر مواجهة حوريا الغينى.

من جانبه كشفت مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز أن مفاوضات الأهلى مع تراروى وصلت لمرحلة متقدمة، وأن اللاعب مرحب بارتداء قميص الشياطين الحمر.

وأوضحت المصدر أن إدارة بيراميدز لا تمانع رحيل إيريك بشرط مناقشة هذا الملف بعد الانتهاء من منافسات الكونفدرالية الأفريقية، خاصة وأن هدف بيراميدز هو حصد البطولة.

ومن المتوقع أن يصبح لإيريك تراورى دور مع الأهلى فى المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل تغير خريطة الجهاز الفني للقلعة الحمراء.

الجدير بالذكر أن إجمالي مشاركات تراوري مع الفرق المختلفة بالدوري المصري، وصل إلى 139 مباراة ، سجل خلالها 38 هدفا، وصنع 24.

 

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تراوري بيراميدز الدوري المصري الأهلي

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