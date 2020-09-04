انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقًا في نيل بني سويف

لقي طالب لقي مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، أثناء قيامه بالسباحة، بمياه نهر النيل، بدائرة مركز ناصر، شمال بني سويف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، ونقلتها سيارة الإسعاف لمستشفى ناصر العام.





وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغًا بغرق "شاب" أثناء قيامه بالسباحة، بمياه نهر النيل، عند معدية "الشناوية" بدائرة مركز ناصر، وتم توجيه قوات الإنقاذ النهري للإنتقال إلى مكان الواقعة.



