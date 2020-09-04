الخطوط البريطانية تستأنف الرحلات الجوية إلى الكويت

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني، اليوم الجمعة، عن عودة الخطوط الجوية البريطانية للتشغيل من مطار هيثرو في مدينة لندن إلى مطار الكويت الدولي بواقع 3 رحلات أسبوعيا.

وقالت الإدارة، إن هذه الخطوة اتخذت لتعزيز تشغيل الطيران المباشر بين البلدين وحركة "الترانزيت"، وفقا للاشتراطات التي وضعتها السلطات المختصة.

وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، إن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، الأول من أمس، لم يرفع أي تغييرات على الدول المحظورة وعددها 31 دولة من دخول الأراضي الكويتية عبر الرحلات التجارية في مرحلتها الأولى بنسبة تشغيل بلغت 30%.

وذكرت المصادر أن السلطات الصحية في البلاد تراجع دول الحظر كل 10 أيام، في حين أن اجتماع الحكومة، الأول من أمس، لم يوجه "الطيران المدني" حول أي تغييرات بشأن قائمة الدول المحظورة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن مقترح استثناء المعلمين من الأجانب بدخول البلاد من دول الحظر لم تتم الموافقة عليه بعد ومازال تحت الدراسة من السلطات المعنية.

وأفادت المصادر بأن الإدارة العامة للطيران المدني استثنت فقط القضاة والأطباء وسمحت لهم بدخول البلاد بناء على طلب الجهات ذاتها بإيعاز من السلطات الصحية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت حظر الطيران التجاري القادم من الهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنغلادش والفلبين ‏وسوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيرلانكا ونيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونغ وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيغرو والدومينيكان وكوسوفو حتى إشعار آخر.

يذكر أن "الطيران المدني" منعت الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق "الترانزيت" عبر دول أخرى من دخول دولة الكويت، ما لم يستقروا بتلك الدول غير المحظورة مدة 14 يوماً ومن ثم قيامهم بعد 14 يوماً بإجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة.

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