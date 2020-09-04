السعودية: تسجيل 822 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة





أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 33 حالة وفاة و822 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة: إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المملكة، ارتفع إلى 319,141 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 4015 حالة وفاة.

وأشارت إلى تسجيل 1099 حالة شفاء جديدة من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 295.063 شخصًا.

وبحسب بيانات الصحة السعودية، فإن عدد الحالات النشطة في المملكة بلغ 20,063 حالة، من بينهم 1484 حالة حرجة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي ، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.