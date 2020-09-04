الليلة.. الباز يحاور ٣ وزراء حول منظومة مصر الرقمية في "آخر النهار"

يستضيف الإعلامى محمد الباز، الليلة، ٣ من وزراء الحكومة المصرية فى انفراد جديد لبرنامج اخر النهار، حيث يحاور كلًا من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة ببرنامج آخر النهار، للحديث عن منصة مصر الرقمية وكيفية تحول مصر إلى عصر الرقمنة.





ويكشف المستشار عمر مروان عن طرق التقاضى عن بعد في الشق المدنى والجنائى الذى بدأت الحكومة المصرية في تنفيذها، وخطة تدريب القضاة والمحامين على التعامل بها.





كما يوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تفاصيل التصالح في مخالفات البناء والتعدى على اراضى الدولة والاراضى الزراعية، وكيفية تحديد القيمة التقديرية، وما هى اخر فوصة للتصالح مع الدولة.





وكشف وزير الاتصالات عن حجم الثروة التى سنجنيها مصر من مشروع مصر الرقمية، وحجم معاملات المواطنين على منصة مصر، وما الفائدة من تحول مصر إلى الرقمنة، وهل تساعد منصة مصر الرقمية على مراقبة الأداء الحكومي وتطويره.





كما يتحدث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن فكرة المراكز التكنولوجية والهدف منها، وكم عدد هذه المراكز وما هى الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين، ويكشف عن كيفية القضاء على مخالفات البناء وكيف يتم رصدها عن طريق التكنولوجيا الحديثة.



