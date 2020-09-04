بعد توصيات "الصحة العالمية".. تفاصيل نوعين من الأدوية لعلاج كورنا

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يكتشف العلماء يوميا العديد من اللقاحات التي تساهم في القضاء علي فيروس كورونا المستجد، وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بإعطاء الحالات الشديدة نوعين من علاجات مضادات الالتهاب الستيرويدي، وذلك بعد اثبات فعاليتهم في إنقاذ حياتهم.



العلاجات المعنية:



نصحت منظمة الصحة العالمية باستخدام نوعين من العلاجات لحالات الشديدة من مرضي فيروس كورونا، وهما الديكساميثازون والهيدروكورتيزون.



التجارب السريرية:



كشفت التجارب السريرية في شهر يونيو الماضي تعافي المرضي التي تم اعطائهم العلاج، وتبين أن حياة شخص واحد من كل 8 أشخاص مريض للغاية بكوفيد-19 يحتاج إلى جهاز التنفس الصناعي يمكن إنقاذه بواسطة علاج "ديكساميثازون"، وفقا لما ذكرته لصحيفة الغارديان البريطانية.





كما كشفت التجارب السريرية أن أحد علاجات الستيرويد، الرخيص والمتوفر على نطاق واسع، والذي يعرف "الهيدروكورتيزون"، ينقذ الأرواح أيضا.



وجاء ذلك بعد 7 تجارب علمية شملت ما يقرب من 1703 مريضا، بحسب دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأميركية، مؤكدا أن الأدوية تققل خطر الوفاة لدى الحالات الشديدة بنسبة 20 في المئة.



آراء الخبراء:



وأكد أستاذ الطب وعلم الأوبئة في جامعة بريستول، جوناثان ستيرن أن نتائج العلاجات مذهلة قائلا: "كانت النتائج متسقة عبر التجارب وتظهر فائدة بصرف النظر عن العمر أو الجنس."



وأضاف ستيرن: "تلقينا رسالة متسقة من كل هذه التجارب، ويبدو أن تأثير الهيدروكورتيزون يتوافق مع تأثير الديكساميثازون".



فيما أوضح أستاذ الطب وعلم الأوبئة في جامعة أكسفورد، مارتن لاندراي، أن العلاجات استخدمت بشكل واسع، حيث كان حوالي 7-8 في المئة من المرضى المصابين بكوفيد في المستشفى يتلقون "ديكساميثازون" في شهر مايوم، وبحلول نهاية يونيو كان حوالي 55 في المئة.



وأشار إلى أنها علاجات رخيصة الثمن وتعمل على التقليل من الإقامة في المستشفى في غضون أيام، فعلاج "ديكساميثازون" لا يزيد سعره على 60 جنيها استرلينيا.



وفي بريطانيا قال الأستاذ في جامعة إمبريال كوليدج لندن والمتخصص في العناية المركزة، أنتوني جوردون، إنه يتم استخدمهم في العناية المركزة، لعلاج الأمراض الالتهابية والالتهابات الشديدة".



طريقة العلاج:

تستخدم تلك الأدوية في تحفيز جهاز المناعة لمهاجمة الفيروسات، ويعالج ديكساميثازون عدد من الامراض مثل والربو، وداء الانسداد الرئوي المزمن، والخانوق، والوذمة الدماغية، وآلام العين بعد جراحة العيون.



كما يعالج عدة مثل: قصور الكظر، وفرط تنسج الكظرية الخلقي، وارتفاع الكالسيوم في الدم، والتهاب الغدة الدرقية، والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الجلد والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

