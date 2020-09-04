حملات على صالونات التجميل بكفر الشيخ للحد من انتشار الفيروسات الكبدية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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ناقش فريق التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، الأعمال الخاصة بمبادرة الحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية في صالونات التجميل والمقرر البدء بالعمل بها ابتداء من شهر سبتمبر الحالي بمحافظة كفر الشيخ بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية.

وتستهدف المبادرة التوعية للوقاية من الإصابة بالفيروسات الكبدية في الأماكن الأكثر خطورة للتعرض للإصابة مثل صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادي الصحية.

وتهدف للنوعية لأهمية الاستخدام الأوحد للأدوات المستخدمة في الصالونات وخاصة الأدوات الحادة مثل أمواس الحلاقة.

ويجوب فريق التثقيف الصحي بالمحافظة، على صالونات التجميل بجميع إداراتها المختلفة لنشر التوعية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 75415 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 99425 حالة من ضمنهم 75415 حالة تم شفاؤها، و5479 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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صالونات التجميل بوابة الفجر الفجر

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