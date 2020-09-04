رئيس شركة حلول تكنولوجية: نسعى لتمكين الموظفين في مصر للعمل من المنزل

قال حسام فوزي رئيس شركة اركان للحلول التكنولوجية، إن مصر شهدت انتقالا في التركيز من القنوات الفردية أو التطبيقات، إلى التجربة المتكاملة وتأثيراتها على عالم المُستخدم، ضمن مختلف قنوات العمل الرقمية، وهذا يشمل تمكين الموظفين من العمل بسهولة من أي مكان، وأيضا المستهلكين الذين يريدون العمل من خلال تطبيقات جديدة".

و توقعت مؤسسة "جارتنر" للأبحاث أن ينفّذ ما لا يقل عن ثلث المؤسسات بحلول سنة 2021 مشاريع "منصات التجارب المتعددة" Multiexperience Platform للتعامل مع الطلبات المتعلقة بمجالات الاستخدام المختلفة وأنواع التفاعل المتنوّعة التي يعتمدها العملاء للحصول تجربة استخدامات عظيمة سواء تعلّق الأمر بهم أو بالموظفين.

وأضاف فوزي خلال توقيع عقد شراكة مع أﭬايا لتزويد قطاع الأعمال المصري بالتكنولوجيات المتقدمة التي يحتاجونها، بهدف توحيد وتحديث تجربة العملاء وتجربة الموظفين، إن هذه الشراكة مع أﭬايا، تمكننا من تقديم عروض متنوّعة بخيارات مختلفة على مستوى الحلول لعملائنا، والأهم أن هذه العروض ستستجيب للحاجات التجارية الناشئة، وستساعد العملاء على تحسين الفعالية، وتقديم تجربة غنية ومتكاملة".

ويقول المدير الإقليمي لشركة أڤايا في مصر وليبيا أحمد فايد: "بينما نستمر في الاستثمار في مصر، واحدة من نقاط تركيزنا الرئيسية هي تمكين الشريك من تحقيق النمو عبر الحلول التي تقدم اجابات وافية حول التحديات الفعلية التي يواجهها العملاء. شركاء مثل "أركان" يقفون في مقدمة من يتبنّون ويحتضنون هذا النوع من الفرص منذ سنوات عديدة. ونحن سعداء لكوننا نتشارك رؤيتهم المتعلقة بتمكين المؤسسات المصرية من مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي الناشئ".

ويأتى عقد الشراكة كاستجابة للطلب المتزايد الذي يسجّله العملاء والمستهلكون في مصر للحصول على تجربة استخدام مستقرة، ثابتة ومتجانسة في عدد كبير من مجالات الاستخدام مثل مواقع الانترنت، الهاتف الذكي، الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، التشات بوت (برامج الذكاء الاصطناعي التي تجيب على أسئلة المستهلكين والعملاء) والأجهزة التي تتم إدارتها صوتيا، وستتعاون "أركان" مع أﭬايا لمساعدة المؤسسات المصرية على توحيد تجربتي الموظفين والعملاء، من خلال تطبيقات متخصّصة وأنواع متعددة من الحلول التكنولوجية.