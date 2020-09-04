"الهجرة" تنظم رحلة للدارسين بالخارج إلى متحف القوات الجوية المصرية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة إلى متحف القوات الجوية المصرية لوفد شبابي من الدارسين بالخارج، المتواجدين في مصر حاليا، وذلك في إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التي أطلقتها الوزارة، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة. 

وتضمنت الزيارة، شرح مكونات المتحف ومنطقة المعرض المفتوح وبه ٢٧ طائرة حربية حقيقية كصقور صامتة متراصة بعزة وأصالة تتباهى بدخولها الخدمة في القوات الجوية المصرية وبمستخدميها من الطيارين والمهندسين والفنيين المصريين الذين استخدموها على أقصى قدرة وأطول مدة بصورة فاقت خيال صانعيها فصنعوا بها البطولات وأدخلوا عليها التعديلات.

وتضمنت مشاهدة فيلم عن فريق الألعاب الجوية المصري، والاستماع إلى تاريخ نشأة الطيران في العالم، ثم نشأة القوات الجوية المصرية والحروب التي خاضتها القوات الجوية من حرب ٤٨ حتى أكتوبر ١٩٧٣، ثم عمليات مكافحة الإرهاب الجارية حتى الآن، وتضحيات القوات الجوية ومسيرة تطويرها، ومشاهدة فيلم درع وسيف عن حرب أكتوبر ٧٣ المجيدة.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن زيارة متحف القوات الجوية المصرية جاء في إطار تعريف شبابنا الدارسين بالخارج بتاريخ القوات المسلحة والبطولات التي قامت بها في كافة الحروب التي شاركت بها حتى حربنا الحالية ضد الإرهاب، لافتة إلى أن الجيش المصري مصدر فخر لنا جميعا ودرع يقي كافة الشعب المصري من المؤامرات التي تحاك ضده.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن شبابنا الدارسين في الخارج، لديهم مهمة كبيرة تجاه وطنهم وهو تصحيح كافة المعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها وتداولها بالخارج، فهم خير سفراء لنا وعنصر أساسي برفقة الشباب من أبناء الجيليين الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج حيث أنهم يمثلون الدبلوماسية الشعبية والقوى الناعمة في مساندة مصر، وبما يعود على الوطن بالتقدم والرقي، وتلعب دورا هاما وكبيرا بين الدول بجانب الدبلوماسية الرسمية بمساندة الدولة المصرية.

وفي نهاية الزيارة، أعرب وفد شباب الدارسين بالخارج عن إعجابهم بما شاهدوه في متحف القوات الجوية وما استمعو له من تجهيزات وتاريج القوات الجوية المصرية والتي تدعو للفخر دائما، مشيرين إلى أنهم سيكونو خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وجنودها بالخارج للدفاع عنها ضد ما يتم الترويج له والرد على كافة الشائعات خلال تواجدهم بالخارج.

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متحف القوات الجوية الهجرة الفجر الدارسين بالخارج

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