الحافلات المكيفة ومواسير الصرف.. أغرب 3 طرق لانتقال كورونا

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كشفت عدد من الدراسات التي يجريها العلماء بشأن انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، مفاجآت غريبة بشأن طرق انتقال الوباء من مكان لآخر ومن شخص لآخر مما يدق ناقوس الخطر خلال الفترة المقبلة.



يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

الحافلات المكيفة

في أحدث الدراسات بشأن فيروس كورونا، حذر العلماء من انتشار الوباء عبر وحدات تكييف الهواء في الحافلات، بعد أن ثبتت إصابة 24 راكبًا على متن حافلة في مقاطعة تشجيانج بالصين بالفيروس، بعد رحلة واحدة استغرقت ساعة ونصف في 19 يناير.



يعتقد العلماء أن وحدة تكييف الهواء سمحت بانتقال الفيروس عن طريق نشر القطرات الفيروسية عبر الحافلة، بعض المكيفات تأخذ الهواء من الخارج وتطرده مرة أخرى، بينما البعض الآخر، يسمى الوحدات المنقسمة، يعيد تدوير الهواء نفسه، وهو ما حدث في هذه الحافلة.



الهاتف المحمول

ومن الأشياء الغريبة التي حذر منها العلماء الهواتف المحمولة لأنها تساعد في انتشار الفيروس، ووجدت العديد من الدراسات أن الهواتف يمكن أن تكون أقذر بكثير من مقعد المرحاض، لذلك يجب تنظيف الهواتف بانتظام بالمطهرات باستمرار.





مواسير الصرف الصحي

كما كشفت دراسة جديدة أن الفيروس يمكن أن ينتقل داخل البيوت وعبر الشقق من خلال المراحيض، وأنابيب الصرف الصحي التي تتشاركها أكثر من شقة، خصوصا في المباني السكنية ذات الطوابق المتعددة.



وحسب العلماء الذي طرحوا هذا الأمر، فتم اكتشاف فيروس كورونا في حمام شقة في مدينة غوانزو جنوبي الصين، رغم عدم وجود مرضى بها، وأشاروا إلى أن الفيروس ربما دخل الشقة الواقع في الطابق السادس عشر من خلال المرحاض أو أنابيب الصرف، حيث تم اكتشاف الحمام الملوث بفيروس كورونا، فوق شقة كانت تؤوي 5 أفراد، تأكدت إصابتهم بالمرض.



وبعد الاكتشاف، أجرى الباحثون تجربة محاكاة وتم تأكيد إمكانية نقل الهباء الجوي عبر أنابيب الصرف الصحي بعد شطف المرحاض في دورة المياه في الطابق الخامس عشر، من خلال تجربة محاكاة التتبع في الموقع، وأظهرت المتابعة أنه تم العثور على الهباء الجوي في دورات المياه في الشقق الواقعة في الطابق الخامس والعشرين والطابق السابع والعشرين.

