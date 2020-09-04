أسرة بالشرقية تتهم طبيبا ومستشفى خاصا بالتسبب في وفاة شاب

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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حررت أسرة شاب، بلاغا بقسم شرطة ثان الزقازيق، اتهمت خلاله طبيبًا ومستشفى خاصًا بالتسبب في وفاته بسبب الإهمال الطبي. 

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا من "م. ع. ا" مقيم بالقنايات باتهام مستشفى خاص بمدينة الزقازيق وطبيب بالتسبب في وفاة ابنه "ع" 25 تاجر عاما بسبب الإهمال الطبي. 

وأفاد، بأن ابنه كان تعرض لحادث ونقل إلى مستشفى الجامعة ثم نقل إلى إحدى المستشفيات وأجرى عملية جراحية وتابعوا حالته لدى أحد الأطباء وبعد مغادرة ابنه المستشفى وتوجههم إلى المنزل تدهورت حالته فجأة وأخبرهم الطبيب بالتوجه إلى مستشفى خاص ثانٍ والذي احتجز فيه ابنه وأجرى عملية جراحية وأدخل العناية المركزة عدة أيام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4869 إداري قسم شرطة ثان الزقازيق وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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بوابة الفجر اهمال طبي الفجر اسرة بالشرقية

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