ضبط كمية من مخدر الاستروكس وسلاح ناري بالقاهرة

نجحت مديرية أمن القاهرة فى ضبط كمية من مخدر الاستروكس وسلاح نارى بالسلام.





فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (كمية من مخدر الاستروكس وزنت واحد كيلو جرام- فرد خرطوش - 10 طلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى) بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما بدائرة القسم.





بمواجهتهما إعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى والأبيض.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وفى سياق أخر... ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، القبض على محاسب، في إحدى شركات البلاستيك، وشخص آخر، يتاجران في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي.





كانت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت قيام (محاسب بإحدى شركات البلاستيك - حاصل على بكالوريوس– مقيمان بمحافظة القاهرة)، بممارسة نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.





عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان في كمين أُعد خصيصًا لضبطهما، وذلك حال قيامهما بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما مبلغ مالي قدره (39034 دولار أمريكي)، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي بالمُخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



