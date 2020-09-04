"التأمينات" تتنازل عن 90% من المبالغ الإضافية لصالح المواطن

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، علي أنه مازالت الفرصة قائمة أمام جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المؤمن عليهم أو أصحاب الأعمال المدينين للهيئة للاستفادة من الإعفاءات المقررة والتي تصل إلي نسبة ٩٠٪ من قيمة المبالغ الاضافية علي الاشتراكات.

وأوضح عوض، أنه طبقا للمنشور رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ والذي قرر التجاوز عن المبالغ الإضافية علي مديونية الإشتراكات بشرط أن يقوم المؤمن عليه أو صاحب العمل أو المكلف بسداد أصل الدين.

وأضاف رئيس الهيئة أن نسب الإعفاءات تراوحت ما بين ٩٠٪ و٥٠٪ فإذا ما تم سداد اصل الإشتراكات خلال الفترة من ١٧ اغسطس وحتي ١٥ اكتوبر يتم الإعفاء من ٩٠٪ من المبالغ الاضافية المستحقة عليها.

و عن شريحة الإعفاءات الثانية والثالثة قال عوض أنه إذا قام المؤمن علية أو صاحب العمل بالسداد خلال الفترة من ١٦ اكتوبر وحتي ١٤ ديسمبر يستفيد من إسقاط المبالغ الاضافية بنسبة ٧٠٪.

أما إذا تم السداد خلال الفترة من ١٥ ديسمبر وحتي ١٤ فبراير ٢٠٢١ كانت نسبة الإعفاءات ٥٠٪ كما أنه لا يجوز إسترداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020

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