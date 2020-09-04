ضبط كمية حشيش وبانجو وأسلحة نارية وذخائر في دمياط

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط كمية من الحشيش والبانجو المخدر وأسلحة نارية وذخائر.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان دمياط بمديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط (فرد خرطوش - عدد 2 طلقة لذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى) بحوزة (مسجل شقى خطر سرقة بالإكراه، وسبق إتهامه فى عدد 24 قضية - مقيم بدائرة القسم).

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط من ضبط (فرد خرطوش - عدد 3 طلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام - مبلغ مالى) بحوزة (سمسار - مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط - سبق إتهامه فى قضية مخدرات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وفى سياق أخر... واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط طبنجة، 8 طلقات نارية، خزينة بندقية آلية، 27 طلقة صوت 2 سلاح أبيض، جراب طبنجة بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية.

وضبط 4 طبنجات معدلة، 3 بنادق ضغط هواء مختلفة الأنواع، 3 طبنجة مُحدثة صوت، 70 طلقة مُحدثة صوت، خزينة طبنجة، أجزاء سلاح، 41 قطعة من الألعاب النارية، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة صاحب محل غير مرخص لأدوات الصيد، مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية.

وضبط أيضا 2 فرد خرطوش، 130 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وكذا ضبط العناصر الإجرامية القائمين على ورش تصنيع الأسلحة النارية وترويجها.
ضبط كمية حشيش وبانجو وأسلحة نارية وذخائر في دمياط
ضبط كمية حشيش وبانجو وأسلحة نارية وذخائر في دمياط

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