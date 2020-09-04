تظهر الأحد المقبل.. 8 معلومات عن ظاهرة الاحتجاب

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تشهد السماء خلال الأيام المقبلة ظاهرة فلكية هامة تستحق المتابعة وهي "الاحتجاب"، وهي ظاهرة نادرة الحدوث ولا يشهدها العالم إلا من حين لآخر، لذا مع ظهورها يهتم علماء الفلك بمتابعتها لعدم تكرارها كثيرا.



وفيما يلي يقدم "الفجر" عن الظاهرة الفلكية "الاحتجاب" التي يتابعها العالم الأحد المقبل:





١- تشهد تلك الظاهرة على تحرك القمر أمام كوكب المريخ وحجبه بشكل مؤقت.



٢- يمكن متابعة الحدث بالعين المجردة أو المنظار أو التلسكوب.



٣- الظاهرة ستظهر في المملكة المغربية وجمهورية موريتانيا قبل شروق الشمس بالإضافة لوسط أمريكا الجنوبية.



٤- الراصدون في مدينة نواكشوط يتمكنون من رصد الظاهرة وذلك مع بداية الاحتجاب الجزئي للمريخ عند الساعة (04:46:53 ص) - حسب التوقيت المحلي - يتبع ذلك الاحتجاب الكلي الساعة (04:47:57 ص) وسيبقى الكوكب خلف القمر إلى أن يعود للظهور من ( أسفل القمر بالنسبة للراصد) وينتهي الاحتجاب الكلي الساعة (06:21:53 ص) يتبع ذلك نهاية الاحتجاب الجزئي (06:22:52 ص).



٥- في مدينة الرباط سيبدأ الاحتجاب الجزئي - حسب التوقيت المحلي- عند الساعة (06:34:18 ص) يتبع ذلك الاحتجاب الكلي الساعة (06:35:36 ص) وسيعود الكوكب للظهور من ( اسفل القمر بالنسبة للراصد) بالتزامن مع شروق الشمس



٦- المريخ سيختفي خلف الجزء المضاء من قرص القمر وسيعود للظهور من الطرف المظلم.



٧- خلال هذا الحدث سيكون القمر في طور الأحدب المتناقص ومضاء بنسبة 87.5 % في حين يبلغ لمعان المريخ (- 1.8)، وعلى عكس احتجابات النجوم حيث يختفى النجم فجأة، فإن احتجاجات الكواكب تكون بطيئة.



٨ - سيستغرق القمر عدة ثواني لتغطية المريخ بالكامل وفترة زمنية مماثلة عند ظهوره من جديد.





يذكر أن أول ظاهرة فلكية وقعت في 2020 كانت الكسوف وظهر بشكل حلقي في عدة مناطق بالعالم وجزئي بمناطق آخرى.



والكسوف الحلقي يحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لايصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ وقد تصل فترة حلقتيه إلى اثنتى عشرة دقيقة وثلاثين ثانية وذلك بسبب المسافة الأكبر التي يجب على قرص القمر الصغير ان يقطعها.



أما الجزئي فيحدث في المناطق التي يسقط فيها شبه ظل القمر على سطح الأرض. وشبه ظل القمر في هذه الحالة هي المنطقة التي لا يرى كامل قرص الشمس منها أي أن قرص الشمس لن يشاهد كاملًا من هذه المناطق. وتزداد نسبة الكسوف الجزئي عند الاقتراب من منطقة (مسار) الكسوف الكلي. وفي هذه الحالة ينكسف جزء من قرص الشمس.

