سيدة تقتل حماها بماسورة حديدية وترمي جثته بالزراعات في المنيا

أقدمت سيدة على قتل والد زوجها وذلك بالاتفاق مع شخصين في إحدى القرى التابعة لمركز العدوة في شمال غربي محافظة المنيا، حيث قامت بضربه بماسورة حديدية على رأسه حتى فارق الحياة، وجرى إلقاء جثته بالزراعات المتاخمة لمنزله، وذلك بقصد سرقة أمواله.





وكان اللواء محمود خليل مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة العدوة بالعثور على جثة لرجل مسن ملقاه بأرض زراعية أمام منزله في إحدى القرى بغرب مركز العدوة، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لـ"علي. ا" 75 عاما فلاح.





وبتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة، والرائد هشام أبو العلا، والنقباء: محمد أبو الوفا، أحمد الحسيني، مصطفى حميدة، محمود ندا، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة ابن المجني عليه مستغله غياب زوجها المحبوس في قضية مخدرات.





وأفادت التحريات الأولية، بأن زوجة الابن اتفقت مع شخص تعرفه، وأحد أصدقائه على قتل المجني عليه، وذلك لسرقته ظنا منهم أنه يمتلك الأموال، فقاموا بإعداد كمين له والتعدي عليه بماسورة على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم كبلوا يده وقدمه وألقوه بالزراعات وسرقوا غرفته.



