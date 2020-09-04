ننشر تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 علمي وأدبي .. المؤشرات الأولى للقبول في الكليات الأزهرية 2020

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:37 ص
تنسيق الثانوية الأزهرية
تنسيق الثانوية الأزهرية
Advertisements

ننشر تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 علمي وأدبي .. المؤشرات الأولى للقبول في الكليات الأزهرية 2020

يترقب الكثير من طلاب الصف الثالث ثانوي أزهري فتح باب تسجيل رغبات الالتحاق في الكليات الأزهرية والمعاهد للعام الدراسي المقبل 2020-2021 ، نستعرض معكم في هذا المقال تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 علمي وأدبي،و المؤشرات الأولى للقبول في الكليات الأزهرية 2020 وكانت قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتائج الثانوية الأزهرية الدور الأول 2019 -2020  في أول شهر أغسطس 2020 ويتساءل الكثير من الناجحين عن موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 -2021 .

تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 علمي وأدبي
تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 علمي وأدبي، ذكرت مصادر في الأزهر الشريف أنه تم تحديد موعد تنسيق الثانوية الأزهرية لتسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالكليات والمعاهد وذلك في 15 سبتمبر المقبل أي بعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2020، ومن المقرر أن يتمكن جميع الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية الدور الأول 2020 من تسجيل الرغبات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر الشريف المنتشرة في عدد من المحافظات المصرية، أما بالنسبة للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية ستكون بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثالث ثانوي أزهري .

المؤشرات الأولى للقبول في الكليات الأزهرية 2020
بعد إجراء عمليات تسجيل رغبات الالتحاق بكليات جامعة الأزهر 2020-2021 سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الأزهر 2020 عبر موقع الحكومة المصرية ، سننشر إليكم أعزائنا الكرام مؤشرات القبول في الكليات الأزهرية للعام 2020-2021 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية والتي جاءت على النحو التالي :

- تنسيق كلية الشريعة والقانون بنين بالأزهر باللغة الإنجليزية 462 درجة .
- تنسيق كلية اللغات والترجمة 463 درجة.
- تنسيق كلية الهندسة للبنين بالأزهر في القاهرة 593 درجة بنسبة 91.2%.
- تنسيق كلية طب البنين بالأزهر 626 درجة بنسبة 96.3%.
- تنسيق كلية طب البنين بدمياط بـ619.5 أي 95.3%.
- تنسيق كلية الطب بفرع أسيوط 95% وهو ما يعادل 618 درجة.
- تنسيق كلية طب الأسنان بالقاهرة مجموع 616 درجة بنسبة 94.7%.
- تنسيق كلية الصيدلة أزهر بنين في القاهرة في 609 درجة بنسبة 93.7%,
- تنسيق كليات طب الفم والأسنان بالأزهر في أسيوط هو 613 درجة بنسبة 94.3%.
- تنسيق كلية الإعلام 481 درجة.
- تنسيق كلية الصيدلة في فرع أسيوط أدنى 605 درجة أي نسبة 93%.
- تنسيق كلية الهندسة بنين بقنا 590 درجة بنسبة 90.7%.

سنوفر إليكم أعزائنا الطلاب والطالبات درجات القبول في الكليات الأزهرية للقسمين العلمي والأدبي .

ننشر تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 علمي وأدبي .. المؤشرات الأولى للقبول في الكليات الأزهرية 2020

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيجه التنسيق كليات 2020 تنسيق الثانوية الازهرية 2020 تنسيق الثانوية الازهرية تسجيل رغبات الطلاب المرحله الثانيه الثانويه الازهرية التنسيق 2020

أخبار تهمك

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بعد انضمامه رسمياً.. كيف سيكون تشكيل مانشستر يونايتد مع انضمام دي بيك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ يوم

نجم ليفربول يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

شاهد.. مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

هدف بيراميدز.. الأهلي يخطط لخطف صفقة أيوب الكعبي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من نجم ليفربول على انتقاله إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 17 ساعة

تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة

منذ 6 دقائق

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتحرك لضم بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 عبر هذا اللينك.. اعرف موعد بدء التحويلات للكليات

"الأزهر" يعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 والحدود الدنيا لكليات الجامعة (فيديو)

ظهرت حالا.. نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 للدور الأول والثاني عبر لينك بوابة الحكومة المصرية

ننشر الحدود الدنيا للكليات بتنسيق الثانوية الأزهرية 2019

ننشر رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

اليوم.. بدء تعديل رغبات طلاب جامعة الأزهر طبقا للحد الأدنى

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

فرمان ناري من الخطيب بعد أزمة كهربا والشناوي

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

08:30 ص

عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

09:00 م

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

02:03 ص

نجم ليفربول يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

09:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب