اليابان: تخصيص 5 ملايين دولار لمساعدة لبنان عقب انفجار بيروت

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:49 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، عن تخصيص 5 ملايين دولار كمساعدات طارئة للبنان، في أعقاب انفجار هائل في مستودعات ميناء العاصمة بيروت خلال أغسطس الماضي.

وفى وقت سابق، دعا بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، لعيش يومى عالمى للصلاة والصوم من أجل لبنان، اليوم الجمعة، وقال "أنوى إرسال ممثلى لى إلى لبنان"، فى إشارة منه إلى إرسال وزيرة الخارجية نيابة عنه، مضيفا "ستذهب للتعبير عن تقاربى وتضامنى، ونصلى صلاتنا من أجل كل لبنان ومن أجل بيروت".

ونقل موقع "الفاتيكان نيوز" قول البابا "نحن أيضا قريبون من الالتزام الملموس للأعمال الخيرية، كما هو الحال فى المناسبات الآخرى، كما أدعو الإخوة والاخوات من الطوائف والتقاليد الدينية الآخرى للانضمام إلى هذه المبادرة التى يرونها الأنسب".

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.

وأدى اغتيال رفيق الحريري، إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.

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