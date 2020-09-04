سلوى الفارس: طلب الرجل مشاركة المرأة في مصروفات المنزل طمع (فيديو)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:06 ص
الفجر
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قالت المحامية سلوى الفارس، إن طلب الرجل من المرأة المشاركة في المصروفات المنزلية هو طمع وتواكل.

وأضافت "الفارس"، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحب له حسابات أخرى، لأن عين المحب لا ترى العيوب.

وتابعت: أن زواج الصالونات يعطي للفتاة الفرصة أن تدرس طباع الطرف الأخر بلغة العقل، خاصة مع وجود عدد من الرجال يبحثون عن المرأة العاملة من أجل تقوم بالإنفاق عليه وعلى منزله.

وأردفت: الرجل ملزم كزوج بالإنفاق على أهل بيته، ويجب التفرقة بين التعاون والمشاركة الاقتصادية للمرأة، وبين التعدي على الاستقلال المالي الخاص بها، والاعتماد على عمل المرأة يعد من أحد أنواع التواكل.

وفي سياق منفصل، أشاد الإعلامي محمد موسى بالضربة القاصمة التي وجهتها أجهزة الأمن لجماعة الإخوان الإرهابية عقب القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الإرهابي محمود عزت القيادي الإخواني هو المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بتنظيم الإخوان الإرهابي، وهو المشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتى ضبطه.

تابع، كان من أبرز هذه العمليات حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة ٩ مواطنين خلال عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام ٢٠١٦، وحادث تفكير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام ٢٠١٩ والتي أسفرت عن مصرع ٢٠ مواطنا وإصابة ٤٧، واضطلاعه بالإشراف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.

واكد موسى أن القبض علي الإرهابي محمود عزت ضربة قاصمة ومحبطة لتنظيم الإخوان الإرهابي، مضيفا أن أبطال الأمن الوطني بوزارة الداخلية وجهوا ضربة قوية للتنظيم بالداخل والخارج.

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